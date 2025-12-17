TV: City klara för semifinal – Haaland vilades
Manchester City är klara för semifinal i Carabao Cup.
Brentford besegrades med 2–0 på hemmaplan denna onsdagskväll.
Storstjärnan Erling Haaland vilades och fick se hela matchen från bänken.
Manchester City gjorde jobbet i Carabao Cup denna onsdagskväll hemma mot Brentford.
Toppklubben tog ledningen efter dryga halvtimmen genom Rayan Cherki och ledningen stod sig till paus.
I mitten av den andra halvleken så utökade City sedan sin ledning genom Savinho och brassens mål blev även matchens sista.
City är således vidare till semifinal i Carabao Cup och ytterligare glädjande för Pep Guardiola är att han fick vila Erling Haaland.
Norrmannen inledde på bänken och blev kvar där hela aftonen.
