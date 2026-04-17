Coventry tillbaka i Premier League – efter 25 år

Coventry är tillbaka i Premier League efter 25 år.

Detta efter att Frank Lampards gäng kryssat mot Blackburn Rovers.

Inför fredagens match i Championship hade Coventry chansen att säkra avancemang.

Det blev en svettig historia för Frank Lampards gäng när Blackburn hade ledningen till den 84 minuten. Då såg Bobby Thomas till att sätta 1–1 och därmed skjuta Coventry tillbaka till Premier League.

Det skiljer 13 poäng ner till tredjeplacerade Millwall – vilket är ointagligt.

Senast Coventry spelade i den engelska högstaserien var 2001.