Fyra lag tävlar om två platser i semifinalen.
Här är allt du behöver veta om kvällens matcher i Carabao Cup.
I kväll, onsdag, ställs Manchester City mot Brentford och Newcastle United ställs mot Fulham i kvartsfinalerna i en engelska ligacupen Carabao Cup. En av de fyra kvartsfinalerna är redan avgjord, när Chelsea besegrade Cardiff City i går, tisdag, och den fjärde kvarten (Arsenal – Crystal Palace) avgörs nästa tisdag.
Manchester City – Brentford:
- Arena: Etihad Stadium, Manchester
- Datum: 17 december 2025
- Avsparkstid: 20:30
- Streamingplattform: Viaplay
Newcastle – Fulham
- Arena: St. James Park
- Datum: 17 december 2025
- Avsparkstid: 21:15
- Streamingplattform: Viaplay
Var kan jag streama kvartsfinalerna i Carabao Cup?
Samtliga matcher i Carabao Cups (ligacupen) slutspel sänds på streamingtjänsten Viaplay. För att se matcherna behöver du ett abonnemang hos Viaplay. För att få åtkomst till Carabao Cup räcker det med Viaplay Medium (399 kr/mån). Telia-abonnenter kan få åtkomst till ligacupmatcherna via Telia.
Sändningen av Manchester City – Brentford startar klockan 20:25 och matchen kommenteras av Niklas Holmgren och Johanna Frisk. Viaplays sändning av Newcastle – Fulham startar klockan 21:10 och Anders Bjuhr är kommentator.
Manchester City mot Brentford – vad kan man förvänta sig?
Hemmalaget Manchester City slog ut Swansea i åttondelsfinalen (3–1) medan Brentford tog sig till kvartsfinalen efter en 5–0-kross mot Grimsby Town i League Two. Senast lagen ställdes mot varandra var den 5 oktober 2025 i Premier League. Då vann Manchester City matchen efter ett tidigt mål av Erling Haaland (0–1).
City går in i matchen med fem raka segrar i alla turneringar. Senast storklubben förlorade en match var mot Bayer Leverkusen i Champions League (0–2) den 25 november. Klubben ligger tvåa i Premier League, två poäng bakom serieledaren Arsenal efter 16 omgångar.
Mateo Kovacic
Vristskada
Början av januari
Rodri
Lack of fitness
Slutet av december
John Stones
Muskelskada
Slutet av december
Jérémy Doku
Skador I Benet
Början av januari
Brentford, å andra sidan, har inte vunnit en match på tre raka försök efter kryss mot Leeds senast och förluster mot Tottenham Hotspur och Arsenal.
Antoni Milambo
Korsbandsskada
Mitten av augusti
Joshua Da Silva
Knäoperation
Början av januari
Fabio Carvalho
Korsbandsskada
Missar resten av säsongen
Reiss Nelson
Slag
Tveksam
Ivan Toney
Disciplinär åtgärd av klubb (polisutredning, doping, sen till träning, problem med övergång)
After 0 matches
Newcastle mot Fulham – vad kan man förvänta sig?
Newcastle vann stormötet med Tottenham Hotspur i åttondelsfinalen i slutet av oktober och tog sig vidare till kvartsfinalen i Carabao Cup. Fulham pressades till straffar mot Wycombe Wanderers i League One i åttondelen.
Senast Newcastle ställdes mot Fulham var i Premier League den 25 oktober. Då vann ”The Magpies” med 2–1 efter ett sent avgörande mål av Bruno Guimarães.
Svenske Anthony Elanga har varit in och ut i Newcastles startelva och det återstår att se om landslagsspelaren kommer till spel mot Fulham. Landsmannen Emil Krafth är skadad och missar matchen.
William Osula
Vristskada
Slutet av december
Kieran Trippier
Knäsena
Slutet av december
Sven Botman
Ryggskador
Slutet av december
Emil Krafth
Knäskada
Slutet av december
Nick Pope
Slag
Tveksam
Dan Burn
Revbensskada
Slutet av december
Rodrigo Muniz
Knäsena
Slutet av februari
Ryan Sessegnon
Knäsena
Slutet av december
