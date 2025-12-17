Prenumerera

Foto: Alamy

Där kan du se engelska ligacupen i kväll

Fyra lag tävlar om två platser i semifinalen.
Här är allt du behöver veta om kvällens matcher i Carabao Cup.

Erling Haaland från Manchester City reagerar under Premier League-matchen i fotboll mellan Crystal Palace och Manchester City i London, söndag den 14 december 2025.
Foto: Alamy

I kväll, onsdag, ställs Manchester City mot Brentford och Newcastle United ställs mot Fulham i kvartsfinalerna i en engelska ligacupen Carabao Cup. En av de fyra kvartsfinalerna är redan avgjord, när Chelsea besegrade Cardiff City i går, tisdag, och den fjärde kvarten (Arsenal – Crystal Palace) avgörs nästa tisdag.

Manchester City – Brentford:

  • Arena: Etihad Stadium, Manchester
  • Datum: 17 december 2025
  • Avsparkstid: 20:30
  • Streamingplattform: Viaplay

Newcastle – Fulham

  • Arena: St. James Park
  • Datum: 17 december 2025
  • Avsparkstid: 21:15
  • Streamingplattform: Viaplay

Var kan jag streama kvartsfinalerna i Carabao Cup?

Samtliga matcher i Carabao Cups (ligacupen) slutspel sänds på streamingtjänsten Viaplay. För att se matcherna behöver du ett abonnemang hos Viaplay. För att få åtkomst till Carabao Cup räcker det med Viaplay Medium (399 kr/mån). Telia-abonnenter kan få åtkomst till ligacupmatcherna via Telia.

Anthony Elanga från Newcastle United under UEFA Champions League, matchdag 4 av 8, mellan Newcastle United och Athletic Club på St. James's Park, Newcastle, Storbritannien, den 5 november 2025.
Foto: Alamy

Sändningen av Manchester City – Brentford startar klockan 20:25 och matchen kommenteras av Niklas Holmgren och Johanna Frisk. Viaplays sändning av Newcastle – Fulham startar klockan 21:10 och Anders Bjuhr är kommentator.

Manchester City mot Brentford – vad kan man förvänta sig?

Hemmalaget Manchester City slog ut Swansea i åttondelsfinalen (3–1) medan Brentford tog sig till kvartsfinalen efter en 5–0-kross mot Grimsby Town i League Two. Senast lagen ställdes mot varandra var den 5 oktober 2025 i Premier League. Då vann Manchester City matchen efter ett tidigt mål av Erling Haaland (0–1).

City går in i matchen med fem raka segrar i alla turneringar. Senast storklubben förlorade en match var mot Bayer Leverkusen i Champions League (0–2) den 25 november. Klubben ligger tvåa i Premier League, två poäng bakom serieledaren Arsenal efter 16 omgångar.

Brentford, å andra sidan, har inte vunnit en match på tre raka försök efter kryss mot Leeds senast och förluster mot Tottenham Hotspur och Arsenal.

Newcastle mot Fulham – vad kan man förvänta sig?

Newcastle vann stormötet med Tottenham Hotspur i åttondelsfinalen i slutet av oktober och tog sig vidare till kvartsfinalen i Carabao Cup. Fulham pressades till straffar mot Wycombe Wanderers i League One i åttondelen.

Senast Newcastle ställdes mot Fulham var i Premier League den 25 oktober. Då vann ”The Magpies” med 2–1 efter ett sent avgörande mål av Bruno Guimarães.

Svenske Anthony Elanga har varit in och ut i Newcastles startelva och det återstår att se om landslagsspelaren kommer till spel mot Fulham. Landsmannen Emil Krafth är skadad och missar matchen.

