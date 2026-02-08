TV: Díaz med hattrickshow i storseger mot Hoffenheim

Under söndagen ställdes serieledande Bayern München mot trean Hoffenheim i Bundesliga.

Då skulle hemmalaget vinna komfortabelt.

Detta mycket tack vare Luis Díaz hattrick i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

Med 20 spelade omgångar av Bundesliga hade Bayern München tagit 51 poäng och ledde ligan i stor stil.

Nio poäng bakom München-laget befanns sig Hoffenheim, på en tredjeplats.

Matchen skulle börja mycket ledsamt för bortalaget då Kevin Akpoguma drog på sig en utvisning och skyttekungen Harry Kane gjorde 1-0 från straffpunkten.

Trots manfallet i Hoffenheim skulle man komma att kvittera matchen med tio minuter kvar av den första halvleken, genom Andrej Kramaric. Tio minuter senare skulle dock engelsmannen Kane göra 2-0, även denna gång från elva meter.

Innan den första halvleken var över gjorde även Luis Díaz 3-1 efter en kontring. I den andra halvleken skulle Colombianen lägga i en extra växel, göra två mål, och se till att stänga matchen på egen hand med ett hattrick.

Harry Kane står nu noterad för hela 25 mål i Bundeliga denna säsong.