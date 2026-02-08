TV: Díaz med hattrickshow i storseger mot Hoffenheim
Under söndagen ställdes serieledande Bayern München mot trean Hoffenheim i Bundesliga.
Då skulle hemmalaget vinna komfortabelt.
Detta mycket tack vare Luis Díaz hattrick i den andra halvleken.
Med 20 spelade omgångar av Bundesliga hade Bayern München tagit 51 poäng och ledde ligan i stor stil.
Nio poäng bakom München-laget befanns sig Hoffenheim, på en tredjeplats.
Matchen skulle börja mycket ledsamt för bortalaget då Kevin Akpoguma drog på sig en utvisning och skyttekungen Harry Kane gjorde 1-0 från straffpunkten.
Trots manfallet i Hoffenheim skulle man komma att kvittera matchen med tio minuter kvar av den första halvleken, genom Andrej Kramaric. Tio minuter senare skulle dock engelsmannen Kane göra 2-0, även denna gång från elva meter.
Innan den första halvleken var över gjorde även Luis Díaz 3-1 efter en kontring. I den andra halvleken skulle Colombianen lägga i en extra växel, göra två mål, och se till att stänga matchen på egen hand med ett hattrick.
Harry Kane står nu noterad för hela 25 mål i Bundeliga denna säsong.
