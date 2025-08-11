Beskedet: Spaniens förbundskapten Montse Tomé får sparken

Spanien förlorade i EM-finalen mot England på straffar.

Nu förlorar de även sin förbundskapten.

Under måndagen står det nämligen klart att Montse Tomé får sparken – och ersätts av Sonia Bermúdez.

Efter att Spanien tagit sig till EM-final, och sett ut att vinna den, förlorade man till sist på straffar mot England.

Nu står det även klart att man väljer att sparka förbundskapten Montse Tomé, som hade kontrakt till den sista augusti – och ersätter henne med Sonia Bermúdez.

Det skriver det spanska fotbollsförbundet på sin hemsida under måndagen.

Bermúdez har tidigare jobbat som förbundskapten för det spanska U23-landslaget och gör sin första landskamp med A-landslaget mot Sverige – i Nations League-semifinalen som spelas i oktober.

”Vi vill tacka Montse Tomé för hennes arbete, professionalism och engagemang i olika roller under hennes tid på förbundet, särskilt under hennes tid som landslagstränare”, skriver det spanska fotbollförbundet.

Montse Tomé har bland annat lyft Nations League-titeln med Spanien förra året och kan stoltsera med ett EM-silver.