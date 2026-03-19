Erling Haaland ny delägare – i Schackturnering

Erling Haaland tycker inte bara om fotboll.

Han gillar även Schack – och har blivit delägare till turneringen Norway Chess.

– Schack är ett fantastiskt spel, säger anfallaren i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det är den brittiska tidningen The Guardian som skriver att Manchester City-anfallaren och norrmannen Erling Haaland har blivit delägare i Norway Chess. Lyssnar man till uppgifter från norska VG handlar det om en andel på 25 procent.

Varför har då anfallaren köpt in sig i just Schack?

– Schack är ett fantastiskt spel. Det gör hjärnan skärpt och har tydliga likheter med fotboll. Man måste tänka snabbt, lite på sina instinkter och tänka flera steg i förväg, säger norrmannen i ett uttalande.

Turneringen Norway Chess grundades 2013 och har valt att expandera sin verksamhet med nya Total Chess World Championship Tour. Det är en stor anledning till varför Haaland har investerat i bolaget.

– Jag investerar i Norway Chess eftersom jag tror att nya Total Chess World Championship Tour kan få schack att växa till en ännu större sport för åskådare runtom i världen, förklarar han.

Den första turneringen av Total Chess World Championship Tour är planerad att äga rum under hösten 2026 – med en prispott på omkring 25 miljoner kronor. Den består av fyra olika tävlingar i fyra olika städer med olika varianter av Schack.