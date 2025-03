FD listar: Helgens fem bästa svenskar i Europa – vecka 9

För andra helgen i rad bjöds vi på flera svenska tvåmålsskyttar.

Detta samtidigt som den tidigare VSK-spelaren Marcus Linday gjorde sin första strut i Nederländerna.

Här är FotbollDirekts fem bästa svenskar i Europa från den gångna helgen.

När vi nu har klivit in i mars månad börjar de flesta europeiska ligorna att gå in i någon form av slutfas. Topp- och bottenstrider ska utkämpas, vinnare och förlorare ska koras och flera svenskar kommer att vara inblandade i allt detta.



Under den gånga helgen hade vi, för andra veckan i rad, flertalet tvåmålsskyttar ute i de Europeiska toppligorna. Detta samtidigt som Marcus Linday gjorde sitt debutmål för Heerenveen i Eredivisie.



Med det sagt ska vi inte ge bort allt för mycket. Här är FotbollDirekts fem bästa svenskar från den gångna helgen!

5. Filip Helander

Det var i somras som Filip Helander bytte Danmark mot Cypern – och Odense mot Omonia Nicosia.



Sedan dess har den idag 31-årige mittbacken spelat 16 matcher för den cypriotiska klubben, varav elva av dessa från start.



Under lördagen tog hans Omonia Nicosia emot Pafos FC, där både Muamer Tankovic och Ken Sema huserar, för tredje gången på lika många veckor. Då skulle den tidigare MFF-mittbacken slå till med sitt första mål för klubben.



Först hade Pafos, genom João Correia, gjort 1-0 redan i den tionde minuten. Därefter höll sig Helander framme och nickade in kvitteringen i efter en dryg halvtimmes spel.



Omonia gick senare och vann matchen mot Pafos med 2-1 efter ett sent avgörande. Det var andra gången på tre dagar som Filip Helanders lag besegrade Tankovic och Sema.

4. Victor Edvardsen

Under veckan som gick bröt Victor Edvardsen, 29, en över två månader lång måltorka nere i Nederländerna.



Detta när han slog till i Go Ahead Eagles cupsemifinal mot PSV Eindhoven som de vann med 2-1.



I lördags var det dags för ”Örnarna” och PSV att mötas igen, denna gång i Eredivisie.



Matchen vanns ännu en gång av Edvardsens Eagles och ännu en gång skulle den tidigare Djurgården- och Degerfors-anfallaren göra mål.



Inte heller nog med det, 29-åringen assisterade även till Oliver Antmans 1-0-mål i den första halvleken.



Med en kvart kvar av matchen gjorde Edvardsen sitt andra mål på lika många matcher och kort därefter fastställde Antman slutresultatet till 3-2 vilket innebar att Go Ahead Eagles återigen besegrade PSV.

3. Marcus Linday

Under sommaren såldes Marcus Linday, 21, från Västerås SK till nederländska Heerenveen. Den talangfulla mittfältaren stannade dock kvar i allsvenskan och spelade klart serien med sitt VSK.



Sedan vinterns flytt till Heerenveen har Linday spelat alla utom en match, där han drogs med sjukdom. Under söndagen ställdes hans nya lag hemma mot AZ Alkmaar i en match som skulle bli mycket spännande.



Redan efter sju minuter hittade Miloš Luković rätt för sitt Heerenveen och tog ledningen. Därefter dröjde det till den andra halvleken innan Ilias Sebaoui utökade hemmalagets ledning.



Med en kvart kvar att spela reducerade AZ till 2-1 genom Zico Buurmeester och på tilläggstid kvitterade bortalaget. Målet skulle dock bli bortdömt och istället tilldömdes Heerenveen en straff en minut senare. Den tog Miloš Luković hand om – och missade.



Då klev Marcus Linday fram, tog ner en bortslarvad boll från AZ-försvaret på bröstet och dundrade in segermålet för Robin van Persies lag.



Målet var Lindays första i Heerenveen och långt ifrån ett dumt sådant.

⚽️ GOAL: Marcus Linday adds a third !! 🌟



🇳🇱 Heerenveen 3-1 AZ Alkmaar



pic.twitter.com/K9f2vULkAM — Footballnus (@footballnus) March 2, 2025

2. Isak Jansson

Kinna-sonen Isak Jansson lämnade Kalmar FF för spanska Cartagena i augusti 2022.



Där tillbringade den idag 23-årige mittfältaren ett drygt halvår innan han lånades ut till Österrikiska Rapid Wien.



Jansson imponerade så pass mycket under sitt halvårslånga lån så att storklubben köpte loss honom från den spanska andraligaklubben.



Under årets säsong har den tidigare KFF-spelaren brottats en del med skador men har under de tre senaste ligamatcherna spelat från start.



I lördagens match mellan Rapid Wien och tabelljumbon Altach slog Jansson till med två mål i 5-0-segern.



Hans första kom till i den 56:e minuten när han, från den vänstra utkanten av boxen, vek in och dundrade in bollen i den bortre gaveln.



Det andra målet gjorde han tolv minuter senare efter att en frispark skarvats vidare till yttermittfältaren som, vid den bortre stolpen, dunkade in 3-0 för sitt Wien.

1. Mikael Ishak

Det är sällan lätt att singla ut en förstaplats i en lista som denna. Frågan är om det någonsin har varit svårare?



Hur väljer man egentligen mellan två spelare som båda har gjort dubbla mål för sina klubblag och fört dem till seger?



Man utgår från kvaliteten på ligan, motståndet och vikten av matchen.



Således tar Mikael Ishak hem priset som veckans bästa svensk i Europa.



Att Mikael Ishak är uppskattad i Polen och Lech Poznan har nog inte gått någon obemärkt förbi.



Den 31-årige anfallaren är inne på sitt femte år i den polska storklubben och har vunnit den polska ligan vid ett tillfälle.



Totalt sett står han noterad för 158 matcher i vilka han gjort hela 83 mål och 23 assist.



De två senaste målen kom till i lördagens bortamatch mot Linus Wahlqvist Egnells Pogon Szczecin.



Inför matchen stod Ishak noterad för tolv mål på 20 ligamatcher denna säsong.



Mål nummer 13 gjorde han i den 32:a minuten när han tryckte in en målvaktsretur från nära håll och nummer 14 gjorde han med 20 minuter kvar av matchen, från elva meter.



De två fullträffarna innebär även att han endast är två mål bakom skytteligaledaren Efthimos Koulouris.