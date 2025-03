Isak Jansson slog till med två mål för Rapid Wien

Isak Jansson är tillbaka i storform för sitt Rapid Wien.

Under lördagens ställdes 22-åringen mot tabelljumbon Altach.

Då slog han till med två mål i 5-0-segern.

Det var för ett år sedan som Isak Jansson, 22, lämnade spanska Cartagena för Österrikiska Rapid Wien. Där tillbringade han först ett halvår på lån innan han senare köptes loss under sommaren.



Under den pågående säsongen har Jansson spelat 18 matcher, gjort fem mål och fyra assist.



De siffrorna skulle bättras på under lördagen när han Wien mötte tabelljumbon Altach.



Inte bara en, utan två gångar, hittade han nätet i vad som slutade med en 5-0-seger för Rapid Wien.



Det innebär att Jansson nu står på fem gjorda mål i Österrikiska Bundesliga denna säsong och totalt sju över alla tävlingar.



I och med segern klättrade Rapid Wien upp till en fjärdeplats i tabellen.



Isak Jansson har tidigare spelat för Kalmar FF, mellan 2019 och 2022.