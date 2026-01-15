”Folk uppskattar inte Gyökeres”

Arsenal-tränaren Mikel Arteta är irriterad.

Spanjoren tycker inte att Viktor Gyökeres uppskattas tillräckligt mycket.

– Han bidrar med mycket. Ibland förstår jag att folk inte kan uppskatta det, säger han.

Foto: Alamy

Han har benämnts som ”en av Premier Leagues sämsta anfallare”. I går, onsdag, fick Viktor Gyökeres, 27, kanske sin revansch.

Den svenska landslagsanfallaren låg bakom det mesta i Arsenals derbyseger mot Chelsea i den första semifinalen i Carabao Cup, den engelska ligacupen. Han slog till med ”The Gunners” andra mål för kvällen, sitt åttonde denna säsong, och assisterade till Martín Zubimendis avgörande 3–2-mål i slutet av matchen.

Efter cupsegern fick Gyökeres höga betyg av den engelska pressen.

Foto: Alamy

Försvaras av tränaren

På presskonferensen efter matchen var tränaren Arsenal-tränaren Mikel Arteta irriterad. Spanjoren tycker att den svenske stjärnanfallaren inte får tillräckligt mycket uppskattning.

– Jag tycker att han gjorde en riktigt bra insats. Överlag tycker jag att han bidrar med mycket till laget. Ibland förstår jag att folk inte kan uppskatta det, men det gör absolut vi och dessutom blev han belönad med ett mål, sa han enligt sajten Football London.

Arteta har tidigare utryckt att Gyökeres måste ”fortsätta insistera (på att göra mål, reds. anm.), det är det enda sättet” och under onsdagskvällen fick tränarens ord utdelning.

– När det gäller mycket av det han har gjort är det exakt samma sak (mot Chelesa, reds. anm), sa han enligt Football London.

Returmatchen mellan Arsenal och Chelsea spelas i februari.