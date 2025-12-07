Förre AIK-spelaren bröt storklubbens supersvit

Chelsea hade 34 raka ligamatcher utan förlust.

Den sviten är nu bruten.

Detta tack vare den förre AIK-spelaren Honoka Hayashi.

Foto: Bildbyrån

Chelsea har gått som tåget under Sonia Bompastor som tog över storklubben inför fjolårssäsongen och inför dagens match mot Everton hade Londonklubben 34 raka ligamatcher utan förlust.

Nu har dock Bompastor för första gången förlorat i Women’s Super League som Chelsea-tränare.

Everton vann dagens match med 1–0 tack vare mål från den förre AIK-spelaren Honoka Hayashi.

Hayashi lämnade AIK för West Ham sommaren 2022 och två år senare så flyttade hon till Everton.

I Chelsea så hoppade Johanna Rytting Kaneryd in i mitten av den andra halvleken medan Nathalie Björn inte fanns med i truppen.

Londonklubben har nu sex poäng upp till serieledande Manchester City.