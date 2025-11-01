Förre AIK-stjärnan avgörande i Lutons FA-cupseger

Luton Town slog Forest Green Rovers i FA-cupen.

Då stod den förre AIK-spelaren Lamine Fanne för ett mål och en assist i 4–3-segern.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen spelade League One-klubben Luton Town FA-cupen. Klubben har haft några tuffa år efter att ha spelat i Premier League säsongen 2023/24.

I FA-cupen ställdes de mot Forest Green Rovers som spelar i engelska femtedivisionen. En match som på förhand skulle bli en enkel seger för Luton.

Matchen inleddes med att Luton tog ledningen i den 23:e minuten. Detta genom den förre AIK-spelaren Lamine Fanne. 21-åringen noterades även för assisten när laget gjorde 3–0.

Matchen slutade 4–3 efter att Forest Green Rovers kvitterat men där Luton i slutet avgjorde.

Lamine Fanne står noterad för två mål och en assist på 12 matcher den här säsongen i Luton. Fanne representerade AIK mellan 2023 och 2024.