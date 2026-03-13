Gyökeres snuvas på pris – Semenyo vinner

Följ Fotbolldirekt på

Viktor Gyökeres var nominerad till månades spelare i Premier League.

Det blev inget pris denna gången – Antoine Semenyo vann istället.

Foto: Bildbyrån

Efter succén i februari blev Viktor Gyökeres nominerad till månadens spelare i Premier League. Men det blev inget pris för svensken.

Manchester City-spelare snuvade Gyökeres på priset. Det blev Antoine Semenyo som fick ta emot utmärkelsen.

Den senaste gången en svensk vann månadens spelare i Premier League Alexander Isak tog hem utmärkelsen i december 2024.

Viktor Gyökeres har stått för tio mål på 28 Premier League-matcher för Arsenal den här säsongen.