Har tagit av sig hjälmen: ”En falsk trygghet”

Jacob Widell Zetterström, 27, har en ny look.

Målvakten har tagit av sig den patenterade hjälmen.

– Jag kan inte säga att jag ångrar mig, förklarar han för Expressen.

Foto: Alamy

Petr Čech och Jacob Widell Zetterström har en sak gemensamt. Ja, de är båda målvakter – men utöver det spelar, eller spelade i Čechs fall, båda två med en hjälm på huvudet. Eller?

Den tidigare Dif-målvakten ”JWZ”, som numera spelar sin fotboll i Derby County i engelska The Championship, blev synonym med hjälmen. Nu har keepern tagit den av sig och spelar numera helt oskyddat.

– Hjälmen var viktig för mig då. Den gav den där lilla känslan av trygghet… absolut, nu visar det sig att den tryggheten var felaktig, men jag kan inte säga att jag ångrar mig, säger han i en intervju med Expressen.

Widell Zetterström i Djurgården. Foto: Bildbyrån

Förklarar beslutet

Widell Zetterström, som har haft en historisk problematik med hjärnskakningar, har burit hjälmen sedan han slog sig fram i Djurgården. Sedan pratade han med en lagläkare i Derby som berättade att det inte finns några belägg för att hjälmen skulle hjälpa till att förebygga hjärnskakningar.

– Han sa att det snarare pekar åt det motsatta, att risken att skada sig faktiskt kan öka. Och då försvinner ju hela syftet med hjälmen. Den tryggheten man känt visade sig vara en falsk trygghet som snarare förvärrar saker, säger han och tillägger:

– Sen fick jag prata med några experter här i England också. Och de sa samma sak. Så jag kände mig väldigt trygg i mitt beslut.