Den 3:e helgen för 2026 bjöd på en hel drös svenska toppinsatser ute i Europa.

Vi bjöds bland annat på cupsuccé i England, en portugisisk superinsats och en plats i omgångens elva i Tyskland.

Här är den gångna helgens fem bästa svenskar i Europa, enligt FotbollDirekt.

Foto: Alamy

2025 har blivit till 2026 och med det är FotbollDirekts lista över de bästa svenska insatserna i Europa tillbaka.

Denna helg har det blivit dubbel svensksuccé i den engelska FA-cupen och en toppinsats i den portugisiska högstaligan. Dessutom har vi en svensk i omgångens lag i tyska Bundesliga efter dubbla assistpoäng mot självaste Borussia Dortmund.

Här är topp fem svenskar i Europa vecka 3.

5. Gabriel Gudmundsson

Foto: Alamy

Leeds är tillbaka efter fyra raka Premier League-matcher utan seger. I nykomlingens 1–0-seger mot konkurrenten Fulham i lördags var Gabriel Gudmundsson i toppform och storspelade när Leeds bröt den negativa trenden.

Svensken kom trea i Leeds officiella omröstning om matchens spelare med 21 procent av rösterna, bakom Ethan Ampadu och Brenden Aaronson.

Lokaltidningen Leeds Live gav Gudmundsson 8/10 i betyg, delat bäst i Leeds. “Rensade skickligt flera gånger och släppte inte igenom något”, skrev tidningen.

4. Stina Blackstenius

I England bjöds vi på dubbel svensk cupsuccé. Den första var landslagsspelaren Stina Blackstenius, som svarade för Arsenals första mål i FA-cupsegern mot WSL-konkurrenten Aston Villa. Med sitt 1–0-mål tidigt i den första halvleken sköt hon ”The Gunners” vidare i FA-cupen (Arsenal vann med 2–0 efter utökning av Kim Little).

Foto: Alamy

Statistiktjänsten FotMob gav Blackstenius 8/10 i betyg vilket var näst högst på planen, enbart bakom lagkaptenen och 2–0-målskytten Little.

Det var Stina Blackstenius första mål sedan 2–0-segern mot Crystal Palace den 21 december 2025. Svenska Smilla Holmberg byttes in efter bara drygt 20 spelade minuter.

3. Alice Bergström

Den andra svensken som stod för en toppinsats i den engelska FA-cupen var Liverpool-anfallaren Alice Bergström. Nyförvärvet från BK Häcken gjorde sitt andra framträdande för Liverpool i FA-cupmatchen mot London Bees från den engelska fjärdedivisionen.

Svenskan hoppade in med runt 20 minuter kvar att spela och gjorde osannolika två mål på bara två minuter (!) i Liverpools 6–0-seger.

Även svenska Jennifer Falk vaktade målet och höll nollan. Cornelia Kapocs spenderade matchen på bänken medan Beata Olsson saknades i matchtruppen.

2. Samuel Dahl

Foto: Alamy

Benfica storspelade i 2–0-segern mot Rio Ave i den portugisiska ligan Liga Portugal, i vad den tidigare spelaren Álvaro Magalhães beskrev som “Benficas bästa match den här säsongen”. Bäst av alla på planen var, enligt FotMob, svenske Samuel Dahl som fick höga 8,8/10 i betyg.

Vänsterbacken skapade två målchanser, vann 84 procent av sina dueller och slog 93 procent av sina passningar till rätt adress.

Enligt Sofascore var Dahl näst bäst på planen.

1. Eric Smith

Vad har Bayern München-duon Harry Kane och Manuel Neuer gemensamt med svenska Eric Smith? Jo, alla är uttagna i den tyska tidningen Kickers omgångens lag i Bundesliga.

Foto: Kicker

Den svenska försvararen, som numera används som mittfältare, gjorde mål mot Wolfsburg i onsdags och i helgen låg han bakom båda St. Paulis mål mot storklubben Borussia Dortmund.

Enligt FotMob var han bäst i St. Pauli och näst bäst på hela planen med sina dubbla assist. Svensksuccén räckte dock inte hela vägen till en seger mot Dortmund, som vann matchen med 3–2.