Hien matchjälte för Atalanta – avgjorde på övertid

Isak Hien blev matchhjälte för Atalanta i bortamötet med Genoa.

På övertid nickade svensken in segermålet och spräckte sin målnolla i Serie A.

Foto: Bildbyrån



Isak Hien är ingen frekvent målskytt, men under söndagskvällen klev mittbacken fram när det betydde som mest. I den 94:e minuten nådde svensken högst på en hörna och nickade in 1–0 för Atalanta på bortaplan mot Genoa.

Målet utlöste vilda glädjescener, där Hien firade högljutt tillsammans med sina lagkamrater. Fullträffen var hans första i Serie A efter totalt 102 matcher i ligan.

Segern innebär att Atalanta klättrar vidare i tabellen och ligger nu nia i Serie A.