Ilska hos Milan-supportrar – lämnade mitt under match

Deras lag låg under med 3-0 mot Atalanta.

Då valde en stor del av supportrarna på Milans kortsida att lämna San Siro.

På de sex senaste matcherna har Milan vunnit en, mot Hellas Verona borta.

Efter bortaförlusten mot Sassuolo tog man, under söndagen, mot Atalanta hemma på San Siro.

Då öppnade Éderson målskyttet efter sju minuter innan Davide Zappacosta utökade bortagets ledning med en halvtimme spelas.

I inledningen av den andra akten gjorde Giacomo Raspadori 3-0. Då fick Milan-supportrarna på Curva Sud nog – och lämnade San Siro.

Enligt journalisten Nicolo Schira gick det även att höra glåpord från klacksektionen mot klubbens vd Giorgio Furlani. Detsamma gäller spelarna, däribland Rafael Leao som byttes ut i den 58:e minuten.

Milan skulle göra både 1-3 och 2-3 innan matchen var över. Detta framför en så gott som tom klacksektion. För svensk del fick Isak Hien fira tre poäng med sitt Bergamo-lag efter att ha spelat samtliga 90 minuter.