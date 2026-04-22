Inter klara för cupfinal – efter blixtvändning

Como var länge nära sin första nationella cupfinal i historien.

Men två snabba mål från Inter satte stopp för den drömmen.

Milanoklubben har därmed stor chans på en inhems dubbel den här säsongen.

Den första semifinalen i Coppa Italia mellan Inter och Como slutade 0–0. Under tisdagen spelades returen på San Siro i Milano. Bortalaget fick en drömbart på tillställningen,

Efter den första halvleken ledde Como med 1-0 efter mål av Martin Baturina. Halvlek nummer två började därefter på bästa tänkbara sätt, när Lucas De Cunha gjorde 2-0 efter bara tre minuter.

Hemalaget Inter tog gjorde kort därpå två byten. Ett av de skulle visa sig bli matchavgörande.

Nio minuter efter att han byttes in la Peter Sucic elegant fram bollen till den turkiska stjärnan Hakan Calhanoglu, som kunde reducera för Inter. När klockan hade hunnit ticka upp till den 86:e matchminuten slog duon till igen.

Sucic fick utrymme att slå ett inlägg från vänster och nådde Calhanoglus panna. Mittfältaren gjorde inga misstag och kvitteringen var ett faktum.

Tre minuter senare fullbordade Inter vändningen, den här gången var det Sucic själv som blev hjälte. Tvåmålskytten Calhanoglu hittade kroaten i straffområdet och succéinhopparen placerade in 3-2 i det bortre hörnet.

Resultatet innebär att Inter är klara för final i Coppa Italia. Där ställs man mot antingen Atalanta eller Lazio, som spelade 2-2 mot varandra i det första mötet av sin semifinal.

Finalen spelas den 13 maj på Stadio Olimpico i Rom. Inter kan då ta sin 16:e nationella cuptitel i historien. Klubben har även en bra chans på den inhemska dubbeln, i och med att man leder Serie A med 12 poäng.

Como får däremot fortsätta vänta på sin första final i Coppa Italia.