Isak Hiens Atalanta föll mot Inter – Martinez matchvinnare

Isak Hien och hans Atalanta tog emot Inter denna söndagskväll.

Milano-klubben gick vinnande ur matchen då Lautaro Martinez gjorde matchens enda mål.

Foto: Bildbyrån

Atalanta med Isak Hien från start tog emot Inter denna söndagskväll och det blev en tillknäppt historia i Bergamo.

Den första halvleken slutade mållös, trots att Marcus Thuram haft bollen i mål. Målet dömdes dock bort för offside.

Även Atalanta fick två mål bortdömda under matchen, men trots det så skulle det inte sluta mållöst i Bergamo.

Efter dryga timmens spel så satte han nämligen bollen i mål igen och denna gång godkändes det.

28-åringens mål blev matchens enda och segern tar inte upp i serieledning.

Isak Hien startade som nämnt och spelade hela matchen för hemmalaget.