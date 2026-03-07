TV: City vände och vann – efter Savinhos säregna mål

Manchester City har tagit sig till kvartsfinal av FA-cupen.

Detta efter att man vänt och vunnit mot Newcastle United borta – och Savinho gjort mål genom att stå still.

Foto: Alamy

Under lördagskvällen gjorde Newcastle United och Manchester City upp om en plats i FA-cupens kvartsfinal.

För svensk del startade Anthony Elanga för hemmalaget, som skulle ta ledningen efter 18 minuter. Målet stod Harvey Barnes för efter att han avslutade en kontring med ett välplacerat skott i det bortre krysset.

Innan den första halvleken var över skulle Manchester City kvittera, på ett mycket märkligt sätt.

Efter att Jeremey Doku dragit sin gubbe slog han in en passning i boxen som gick förbi Matheus Nunes och en Newcastle-spelare fick Savinho bollen på sig. En sekund senare kunde han titulera sig som målskytt i matchen.

I den andra akten passade Omar Marmoush på att göra två mål och säkra avancemanget för Pep Guardiolas lag.

