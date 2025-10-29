Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Gyökeres bänkades i ligacupmatchen mot Brighton

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Han har startat samtliga matcher i Premier League.
I ligacupmatchen mot Brighton får dock Viktor Gyökeres stå till sidan.
Matchen har avspark klockan 20.45.

Foto: Alamy

Med tio raka starter i Premier League trodde många att Viktor Gyökeres skulle få chansen under onsdagskvällen. Då ställs nämligen hans Arsenal mot Brighton i ligacupens fjärde omgång.

När startelvorna presenterades fanns dock inte den svenske stjärnan med. Det är kanske inte jättemärkligt då Mikel Arteta har valt att göra hela tio förändringar i sitt manskap jämfört med matchen mot Crystal Palace i helgen.

I bortalaget finns svenske Yasin Ayari med på bänken.

Startelvor:

Arsenal: Arrizabalaga; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly – Nørgaard, Merino, Nwaneri – Dowman, Eze, Harriman-Annous. 

Brighton & Hove Albion: Steele; van Hecke, Tzimas, Georginio, Baleba, Kostoulas, Boscagli, Kadioglu, Gomez, De Cuyper, Coppola.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt