Gyökeres bänkades i ligacupmatchen mot Brighton

Han har startat samtliga matcher i Premier League.

I ligacupmatchen mot Brighton får dock Viktor Gyökeres stå till sidan.

Matchen har avspark klockan 20.45.

Foto: Alamy

Med tio raka starter i Premier League trodde många att Viktor Gyökeres skulle få chansen under onsdagskvällen. Då ställs nämligen hans Arsenal mot Brighton i ligacupens fjärde omgång.

När startelvorna presenterades fanns dock inte den svenske stjärnan med. Det är kanske inte jättemärkligt då Mikel Arteta har valt att göra hela tio förändringar i sitt manskap jämfört med matchen mot Crystal Palace i helgen.

I bortalaget finns svenske Yasin Ayari med på bänken.

Startelvor:

Arsenal: Arrizabalaga; White, Mosquera, Hincapie, Lewis-Skelly – Nørgaard, Merino, Nwaneri – Dowman, Eze, Harriman-Annous.

Brighton & Hove Albion: Steele; van Hecke, Tzimas, Georginio, Baleba, Kostoulas, Boscagli, Kadioglu, Gomez, De Cuyper, Coppola.