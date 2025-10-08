Klart: Jess Thorup tar över Al Ahly

Al Ahly har nu gjort sitt tränarval.

Jess Thorup tar över den egyptiska klubben.

Al Ahly har varit på jakt efter en tränare den senaste tiden och först uppgavs Henrik Rydström vara aktuell, innan det bara dagar senare kom uppgifter om att det inte stämde.

Tidigare denna onsdag så rapporterade Tipsbladet att Al Ahly var överens med Jess Thorup.

Nu har dansken också presenterats som ny huvudtränare för den egyptiska storklubben.

🔴 الدنماركي «ياس سوروب» مديرًا فنيًا للأهلي لمدة عامين ونصف🦅 pic.twitter.com/jIfNcb2hc0 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) October 8, 2025

Enligt Tipsbladet så får dansken en riktig monsterlön i Egypten.

Det ska röra sig om ett treårskontrakt där varje år är värt närmare 30 miljoner kronor efter skatt.