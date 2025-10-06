Uppgifter: Vändning kring Rydström – inte aktuell för Al Ahly

Henrik Rydström uppgavs i helgen vara aktuell för Al Ahly.

Nu kommer nya uppgifter om den förre Malmö FF-tränaren.

Han ska nu inte vara aktuell för den afrikanska klubben.

Foto: Bildbyrån

Henrik Rydström sparkades av Malmö FF den 26 september och snabbt efter det har han redan gjorts aktuell för ett nytt uppdrag.

Redan i helgen kom uppgifter om att Henrik Rydström är aktuell för egyptiska Al Ahly.

Nu kommer nya uppgifter som går emot detta.

Youm7 rapporterar nu att Rydström inte ska vara aktuell för den egyptiska klubben.

Han uppges alltså inte finnas med på klubbens lista över tänkbara ersättare.