Uppgifter: Överens med dansk – efter Rydström-uppgifterna

Al Ahly ser ut att ha hittat sin nya tränare.

Den egyptiska klubben uppges vara överens med dansken Jess Thorup.

Detta efter att Henrik Rydström gjorts aktuell för jobbet.

Foto: Bildbyrån

Henrik Rydström gjordes i helgen aktuell för den egyptiska storklubben Al Ahly.

Bara dagar senare hette det dock att den förre MFF-tränaren inte alls var aktuell för den afrikanska klubben.

Hur det än nu låg till kring om Rydström var aktuell eller inte så ser han inte ut att få jobbet.

Det ser nämligen ut att gå till dansken Jess Thorup.

Tipsbladet rapporterar nämligen om att dansken och den egyptiska klubben är överens om ett kontrakt.

Enligt uppgifterna så är ett treårskontrakt påskrivet och Thorup väntas tjäna närmare 30 miljoner svenska kronor per år efter skatt i klubben.

Den 55-årige dansken kommer senast från Bundesliga-klubben Augsburg som han lämnade efter förra säsongen.