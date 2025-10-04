Uppgifter: Rydström aktuell för afrikansk klubb

Henrik Rydström har lämnat Malmö FF.

Nu ryktas han till egyptiska Al Ahly.

Detta enligt Dagens Kalmar, som hänvisar till egyptisk media.

Foto: Bildbyrån

Henrik Rydström fick sparken för drygt en vecka sedan från tränarposten i Malmö FF.

Nu kopplas 49-åringen ihop med ett nytt jobb.

Enligt Dagens Kalmar, som hänvisar till egyptisk media, är Rydström aktuell för jätteklubben Al Ahly. Klubben är den mest framgångsrika i Afrika och har nyligen entledigat tränaren José Riveiro och nu uppges Rydström var en tänkbar kandidat att ta över som huvudtränare för klubben.

– Det är en enormt stor klubb, så det är nog många namn som florerar. Mer kan jag inte säga, säger Rydström till Dagens Kalmar.

Henrik Rydström har förutom MFF, varit tränare i Kalmar FF och IK Sirius.