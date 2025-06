Klopp nobbade landslaget: ”Kunde inte lämna Liverpool”

Jürgen Klopp gjorde succé under sin tid i Liverpool.

Under tränarsejouren knackade det tyska landslaget på dörren.

– Jag kunde ha sagt ja, säger Klopp i en intervju med tidningen Welt am Sonntag.

Video Feststämning och glädjeyra på Anfield efter 20:e Premier League-titeln för Liverpool

Jürgen Klopp lämnade Liverpool efter säsongen 2024. Under sin tid i Merseysideklubben tog han en Premier League-titel och en Champions League-titel.

I en intervju med tyska tidningen Welt am Sonntag berättar han om hur det var andra giganter som knackade på hans dörr och hur han inte kunde lämna Liverpool.

– Säsongen hade inte gått så bra i Liverpool. Jag kunde ha sagt ja, för det hade kanske varit bättre att göra något annat, säger Jürgen Klopp till tidningen och fortsätter:

– Men jag ville inte. Och det var inte nödvändigtvis för att jag inte ville bli Tysklands förbundskapten, jag kunde helt enkelt inte lämna Liverpool.

Tysken förklarar att han hade en tydlig vision med Premier League-klubben och ville skapa ”ett nytt Liverpool”.

– Det fanns ett lag och några personer som jag hade bra relationer med. Vi hade tagit in spelare som Wataru Endo , Ryan Gravenberch , Dominik Szoboszlai och Alexis Mac Allister. Jag ville skapa ett nytt Liverpool, och det var väldigt viktigt för mig, och jag lyckades med det, säger Klopp.

Numera har Klopp titeln som global sportchef i Red Bull Group.