Lazio vidare till cupfinal – efter fyra (!) straffräddningar

Semifinalen i Coppa Italia mellan Atalanta och Lazio avgjordes på straffar.

Då blev Lazio-målvakten Edoardo Motta stor hjälte.

21-åringens stod för fyra räddningar i straffläggningen.

Foto: Bildbyrån

Den första semifinalen i Rom slutade 2–2. Även returen i Bergamo skulle vissa sig bli en jämn historia.

Med sex minuter kvart av ordinarie tid stod det allt jämnt 0-0 mellan Atalanta och Lazio. Då hade redan hemmalaget fått ett mål bortdömt efter VAR-granskning.

I den 84:e minuten skulle dödläget till slut brytas, då Lazios mittback Alessio Romagnoli påpassligt styrde in en hörna med vänsterfoten.

Ledningen varade i knappt två minuter. Därefter fick Mario Pasalic bollen till sig precis utanför straffområdet och kunde rulla in kvitteringen med fel fot.

Efter en mållös förlängning stod det klart att matchen skulle avgöras från straffpunkten. Den efterföljande straffläggningen blev inte heller någon målglad historia.

Efter att Atalantas Giacomo Raspadori satte sin straff klev Lazio-keepern Edoardo Motta fram. 21-åringen räddade fyra raka straffar och säkrade därmed Romklubbens plats i finalen av Coppa Italia.

I finalen ställs Lazio mot Inter. Matchen spelas den 13 maj på Lazios hemmaarena Stadio Olimpico i Rom.