Ludwigson målskytt – efter svenska intresset

Gustav Ludwigson har ögonen på sig från Örgryte IS.

Samtidigt ger han utdelning i sydkoreanska ligan.

Natten till lördagen slog han till med ett mål i Ulsans 2-0-seger.

Foto: Alamy

Tidigare har Gustav Ludwigson kopplats ihop med Örgryte IS som uppges ha intresse för sin förre spelare. Öis-sportchefen Pontus Farnerud bekräftade tidigare att de har haft en dialog.

– Vi har haft kontakt med Gustav sedan en tid tillbaka och han var ju här i somras och tränade med oss. Det är väl bara att avvakta lite och se vad som händer, hur hans tankar går och lite hur det går för oss i Öis framöver, sa Farnerud till GP.

Samtidigt som intresse från Sverige finns, fortsätter Ludwigson att ge utdelning för sitt Ulsan Hyundai i sydkoreanska ligan. 31-åringen anslöt till Ulsan från Hammarby 2023. Under natten till lördagen slog han till med ett mål när Ulsan vann mot Gwangju med 2–0.

Gustav Ludwigson har tidigare representerat Örgryte IS mellan 2018 och 2020.