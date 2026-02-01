Manchester City krossade Chelsea – Kerolin med hattrick
Manchester City fullständigt dominerade Chelsea i WSL.
Brassen Kerolin blev matchhjälte med hattrick.
Matchen slutade 5-1.
Serieledarna Manchester City tog emot trean Chelsea på söndagseftermiddagen.
City var överlägsna och ledde med 4–0 redan efter 54 minuter. Kerolin stod för ett hattrick, där 3–0-målet var särskilt imponerande – på en kontring sprang hon över hela planen och chippade bollen över målvakten.
Chelsea fick in ett tröstmål efter att Rytting Kaneryd bytts in i den 64:e minuten, men mer än så blev det inte. Matchen slutade 5–1, och Manchester City förstärker därmed greppet om tabelltopp med över tio poäng före Manchester United.
