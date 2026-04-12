Manchester City närmar sig toppen – efter segern mot Chelsea

Chelsea tog emot Manchester City i söndagens toppmöte.

Då krossade gästerna hemmalaget och närmar sig toppen i Premier Leauge.

Manchester City drog nytta av Arsenal oväntade 1–2-förlust mot AFC Bournemouth. Pep Guardiolas lag körde över Chelsea med 3–0 på Stamford Bridge efter mål från Nico O’Reilly, Marc Guehi och Jérémy Doku.

Segern gör att City nu är sex poäng bakom Arsenal i toppen av Premier League, dessutom med en match mindre spelad. Vid seger i nästa helgs toppmöte lagen emellan – och ytterligare tre poäng i hängmatchen – kan Manchesterklubben vara ikapp.

– Det här var ett tydligt budskap från City. Ett riktigt statement, säger ikonen Gary Neville till Sky Sports.

För Chelsea innebär resultatet den tredje raka förlusten i ligan – samtliga utan att laget lyckats göra mål. Enligt TNT Sports är det första gången sedan 1998 som Londonklubben gått mållös genom tre raka förluster i ligaspelet.