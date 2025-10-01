Eero Markkanen, 34, lägger av.

Det meddelar den tidigare AIK-spelaren på sina sociala medier.

”Jag kan stolt se tillbaka på allt jag har åstadkommit”, skriver han.

Foto: Bildbyrån

Eero Markkanen anslöt till AIK från den finska ligan i början av 2014. Ett halvår senare såldes den finska anfallare i en spektakulär affär till självaste Real Madrid, även om han främst höll till i den spanska huvudstadsklubbens B-lag.

Sedan dess har 34-åringen återvänt till Sverige i ett antal sejourer och Markkanen har totalt gjort 61 allsvenska matcher för AIK och Dalkurd. Nu lägger anfallaren av. Det meddelar han själv på sina sociala medier.

Eero Markkanen skriver:

”Nu när september är över går jag officiellt in i den sista kalendermånaden av min professionella karriär. Jag har spelat fotboll nästan hela mitt liv, och sedan 2012 har jag haft förmånen att göra det som mitt heltidsyrke. När jag var ung trodde jag aldrig att jag kunde spela i Veikkausliiga, än mindre utomlands eller för det finska landslaget. Nu, 14 år, 7 länder, 3 kontinenter och ganska många klubbar senare, kan jag stolt se tillbaka på allt jag har åstadkommit”.

”Min karriär har inkluderat otaliga lagkamrater, motståndare, tränare, personal, fans och till och med kritiker. Under åren har jag träffat så många fantastiska människor, och jag är verkligen tacksam för varenda en av dem som har varit en del av denna resa.”

Eero Markkanen i AIK 2017. Foto: Bildbyrån

”I mer än ett decennium har mitt liv kretsat kring fotboll, med många toppar och dalar längs vägen. Jag gav denna sport allt jag hade, och den gav mig så mycket mer tillbaka. Men nu vill jag fokusera på nya saker och gå vidare till färska utmaningar.”

Anfallaren har, förutom AIK och Dalkurd, bland annat representerat finska RoPS, Dynamo Dresden i Tyskland och Randers i Danmark. Han tillhör PK-35 i den finska andraligan.