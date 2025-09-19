Mourinho erkänner: ”Gjorde ett misstag i att gå till Fenerbahce”

José Mourinho har bytt Fenerbahce mot Benfica.

Nu medger portugisen att det var ett misstag att ta över den turkiska klubben.

– Det var inte min kulturella nivå, det var inte min nivå, säger han enligt A Bola.

Foto: Bildbyrån

Efter en tids spekulationer stod det, under gårdagen, klart att José Mourinho återvänder till Benfica som ny tränare för den portugisiska storklubben.

Tränarikonen kommer senast från en sejour i turkiska Fenerbahce, som han lämnade i slutet av augusti. Nu medger han att det var ett misstag att ta över klubben.

”Självklart gav jag allt till sista dagen”

– Min karriär har varit rik så här långt: jag har tränat i de största klubbarna i världen, i olika länder. Jag gjorde ett misstag i att gå till Fenerbahce, det var inte min kulturella nivå, det var inte min nivå, säger han enligt A Bola och fortsätter:

– Självklart gav jag allt till sista dagen, självklart var jag tvungen att sörja, precis som Bruno (Lage) gör nu, för ingen gillar att lämna, men att träna Benfica är att återvända till min nivå och min nivå är att träna de största klubbarna i världen, avslutar Mourinho.

