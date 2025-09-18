Prenumerera

Foto: Alamy

Officiellt: Mourinho återvänder till Benfica

José Mourinho, 62, har hittat ett nytt jobb.
Tränarikonen är klar för portugisiska Benfica.

José Mourinho anländer till en presskonferens i Lissabon, torsdagen den 18 september 2025, där han meddelar sin återkomst till tränaryrket i Portugal med Benfica på ett tvåårskontrakt.
Foto: Alamy

Efter en tids spekulationer står det nu helt klart: José Mourinho återvänder till Benfica som ny tränare för den portugisiska storklubben. Tränarikonen kommer senast från turkiska Fenerbahce, som han lämnade i slutet av augusti.

Kontraktet mellan parterna är skrivet över två år.

– När jag fick möjligheten att träna Benfica tvekade jag inte att säga att jag är intresserad, sa Mourinho tidigare under torsdagen enligt BBC Sport.

José Mourinho inledde sin tränarkarriär i just Benfica och ledde klubben i tio matcher under år 2000. Sedan dess har ikonen basat över klubbar som Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid, Manchester United och Tottenham Hotspur.

I Benfica kommer Mourinho bland annat att träna svenske Samuel Dahl.

José Mourinho arrives at a press conference in Lisbon, Thursday, Sept. 18, 2025, announcing his return to coaching in Portugal with Benfica on a two-year contract.
Foto: Alamy

