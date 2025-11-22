Napoli sänkte Atalanta – tuff start för Palladino

Napoli ställdes mot Atalanta under lördagen.

Då vann Neapelklubben med 3–1.

Foto: Bildbyrån

Atalanta sparkade nyligen huvudtränaren Ivan Juric och nu har Raffaele Palladino tagit över. Under lördagen gjorde Palladino sin första match som tränare för Bergamoklubben mot Napoli.

En debut han kommer att vilja glömma.

I den första halvleken ledde Napoli med 3–0 efter två mål av David Neres och en fullträff från Noa Lang.

I den andra halvleken reducerade inhopparen Gianluca Scamacca till 3–1 men det räckte inte.

Napolis seger innebär en serieledning framför Inter som har en match mindre spelad. Atalanta ligger på en 13:e plats.