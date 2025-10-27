Ordbråket mot Lamine Yamal: ”Du snackar alltid mycket”

El Clasico blev en het drabbning.

Efter matchen blev det tumult och Lamine Yamal stod i händelsernas centrum.

– Du har snackat för mycket, sa Carvajal till Yamal enligt spanska medier.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen var det El Clasico och Real Madrid vann med 2–1.

Efter slutsignal blev det bråk. Real Madrid spelarna var upprörda på Barcelonas Lamine Yamal. Enligt spanska medier ropade både Dani Carvajal och Vinícius Júnior mot talangen.

– Du har snackat för mycket, sa Carvajal till sin landslagskollega.

Även Vinícius Júnior var irriterad på Lamine Yamal.

– Du snackar alltid för mycket, ropade Vinícius Júnior efter honom, innan han ilsket sa ”lipsill” och fördes bort av lagkamrater.

Barcelonas Frenkie de Jong reagerade starkt på Carvajals agerande.

– Han kunde ha pratat med honom privat, i stället för att gestikulera så där. Eller ringt honom, säger De Jong till Sport.

I det efterföljande tumultet visades Real Madrids andremålvakt Andrij Lunin ut, och ytterligare sex spelare varnades.