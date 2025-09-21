Oroligt kring Hien – utbytt skadad
Oroliga bilder från Italien denna söndag.
Isak Hien byttes ut skadad för Atalanta mot Torino.
Jon Dahl Tomasson lär vara orolig denna söndag.
Detta då Isak Hien klev av tidigt på grund av skada i Atalantas möte med Torino.
Svensken satte sig plötsligt på gräset i mitten av den första halvleken och fick behandling, men i den 27:e minuten tvingades han kliva av.
Hur allvarligt det är med Hien återstår att se.
För det svenska herrlandslaget väntar nya VM-kvalmatcher i oktober, detta då man ställs mot Schweiz och Kosovo på hemmaplan.
Atalanta vann matchen mot Torino med 3–0.
