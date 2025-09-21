Oroligt kring Hien – utbytt skadad

Oroliga bilder från Italien denna söndag.

Isak Hien byttes ut skadad för Atalanta mot Torino.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson lär vara orolig denna söndag.

Detta då Isak Hien klev av tidigt på grund av skada i Atalantas möte med Torino.

Svensken satte sig plötsligt på gräset i mitten av den första halvleken och fick behandling, men i den 27:e minuten tvingades han kliva av.

Hur allvarligt det är med Hien återstår att se.

För det svenska herrlandslaget väntar nya VM-kvalmatcher i oktober, detta då man ställs mot Schweiz och Kosovo på hemmaplan.

Atalanta vann matchen mot Torino med 3–0.