Rooney talar ut: ”Då hade jag varit död”

Wayne Rooney hade varit död i dag om inte för sin fru.

Det berättar han själv i Rio Ferdinands podcast.

– Jag tror ärligt talat att om hon inte hade varit där skulle jag vara död, säger han.

Foto: Alamy

Den engelska fotbollsikonen Wayne Rooney, 39, har haft ett turbulent liv. Manchester United-legendaren har brottats med otrohetsskandaler och sexköp, festande och alkoholproblem, och utan sin fru Coleen Rooney hade han inte varit vid liv i dag.

Det tror han själv i alla fall.

– Jag tror ärligt talat att om hon inte hade varit där skulle jag vara död. Jag har gjort misstag tidigare som är väl dokumenterade och allt det där, men jag är lite annorlunda ibland och hon håller mig på rätt spår och har gjort det i över 20 år, säger han i den tidigare landslagskamraten Rio Ferdinands podcast.

Wayne Rooney och frun Coleen Rooney. Foto: Alamy

”Kämpade enormt mycket med alkohol”

39-åringen har tidigare varit öppen med att han har missbrukat alkohol under stora delar av karriären.

– Jag ville gå ut och njuta av min tid med mina vänner och ha en utekväll. Det kom till en punkt där jag gick för långt – det var ett ögonblick i mitt liv där jag kämpade enormt mycket med alkohol. Jag trodde inte att jag kunde vända mig till någon. Jag ville inte riktigt heller, eftersom jag inte ville lägga den bördan på någon, säger han i podcasten och fortsätter:

– Jag drack bara i två dagar i sträck. Kom till träningen och under helgen skulle jag göra två mål och sedan skulle jag gå tillbaka och dricka i två dagar i sträck igen. Hon (frun Coleen, reds. anm.) har hjälpt mig att kontrollera det enormt mycket. Hon har hanterat mig eftersom jag behövde bli hanterad.

Paret Rooney har varit tillsammans sedan de var 16 år.

Wayne Rooney lade fotbollsskorna på hyllan 2021. Sedan dess har han varit tränare för Derby, DC United, Birmingham och Plymouth.