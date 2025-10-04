Förra året slog svenskdoldisen Alieu Badara Njie igenom i Serie A-laget Torino.

Därefter råkade 20-åringen ut för en fotledsskada som höll honom borta från spel i närmare ett halvår.

– Det var jävligt svårt mentalt om jag ska vara helt ärlig, säger Njie till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Det är inte alla som vet vem han är. Detta trots att han är utlandsproffs sedan ett par år tillbaka och spelar för Serie A-klubben Torino.

I en längre intervju med FotbollDirekt i oktober förra året berättade därför Alieu Badara Njie om sin resa från Borlänge till Turin – och vad han vill uppnå med sin karriär.

✔ ”Jag heter Alieu Badara Njie” – svenskdoldisen om resan från Borlänge till Turin

Sedan dess har det snart gått ett år – som inte har gått helt enligt Borlänge-sonens plan.

Efter att han slagit igenom under hösten reste hans Torino till Bergamo för att gästa Atalanta på Gewiss Stadium i februari. Då byttes svensken in med en halvtimme kvar att spela – och drog på sig en skada som visade sig vara mycket värre än förväntat.

– Det var i matchen mot Atalanta. Jag hamnade i en duell med Cuadrado (Juan) som kom på kanten och försökte att dribbla inåt. Sedan blockade jag hans skott som han försökte att skjuta med “full power”. Jag lade fram foten, han missade bollen ganska mycket och träffade min fot. Direkt efter sparken kände jag ingenting, bara en liten smäll, men under resten av matchen kände jag att det var något fel med foten. När adrenalinet från matchen hade lagt sig lite började jag känna att foten bultade, en bultande smärta på min fotled. Då tänkte jag att det kanske fortfarande var en smäll. Sedan blev det värre och värre, säger Njie till FotbollDirekt och fortsätter:

“Jag ville gråta så mycket för att jag led av smärta”

– När jag kom hem tänkte jag fortfarande att det bara var en smäll och att vi skulle ta hand om det på träningsanläggningen dagen efter. Sedan kunde jag inte sova på hela natten, jag ville gråta så mycket för att jag led av smärta. Klockan fem på morgonen fick jag ringa doktorn och säga att det var något fel på foten och att jag inte kunde sova. Jag mådde illa och hela kroppen kändes konstig. Sedan åkte vi till sjukhuset på morgonen och de skannade mig. Då fick jag reda på att jag hade fått en fraktur i fotleden och att jag kanske behövde en operation så snabbt som möjligt. Helt ärligt behövde jag inte göra operationen men den skulle förstärka foten till framtiden och göra den mycket bättre. Jag tänkte “fan, kör på”.

Foto: Alamy

Sagt och gjort opererade sig Alieu Badara Njie fem dagar efter smällen i Bergamo och då väntade en rehab på två till tre månader. Den genomförde yttermittfältaren utan några bekymmer och var tillbaka på träningsplanen i maj.

– Jag kom tillbaka, var med på träningen och skadade mig igen… Tränaren sade till mig att jag var lite för lugn, han ville att jag skulle koka direkt. Jag tänkte: “shit, jag måste visa att jag fortfarande har det i mig”. Jag gör min gubbe, skjuter med all kraft med foten jag opererade och gjorde en rörelse jag typ inte hade gjort under rehaben. Då sträckte sig någon skruv inne i fotleden och det uppstod en irritation. Det var väl det som gjorde att jag missade resten av säsongen och försäsongen.

“Utan dem vet jag inte var jag hade varit idag”

Efter drygt två månaders rehab var alltså Njie tillbaka på träningsplanen – och råkade ut för det värsta tänkbara. Således väntade ytterligare månader vid sidan av planen – de värsta i hans liv.

– Jag fick börja om med att jobba upp musklerna och rörelserna igen. Den här skadan fick mig nästan att tappa all känsla i det högra benet. Det var lite svårt där, och det var jävligt svårt mentalt om jag ska vara helt ärlig.

Hur tog du dig igenom det? Fanns det några i din närhet du kunde söka stöd hos?

– Familjen och vännerna. De har varit runtomkring mig hela den här jävla skaderesan som jag har haft, och det är den första stora skadan jag har drabbats av. Då har familjen, tjejen såklart och vännerna stöttat mig, hälsat på mig och försökt att vara där för mig. Det har hjälpt ganska mycket, utan dem vet jag inte var jag hade varit idag.

Nu har Alieu Badara Njie, eller “Eybi” som han kallas av sina vänner, lämnat den tuffa skadeperioden bakom sig och tagit sig tillbaka till såväl träningsplanen som matchplanen. Återkomsten i A-laget gjorde han den 25:e september, då hans Torino mötte Pisa i Coppa Italia. Då spelade 20-åringen från start och menar själv att han tog vara på chansen.

– Det var såklart kul att få minuterna i Coppa Italia och det kändes verkligen som att jag visade upp mig när jag väl fick bollen. Jag fick tränarens förtroende och gjorde det jag skulle göra i första matchen efter flera månader. Det var lite nervöst men det kändes bra när jag väl kom in i matchen. Jag såg att jag hade hundra procent i passningsprocent någonstans och jag var helt okej glad med min prestation. Jag gjorde mitt jobb så att vi kunde gå vidare till nästa runda. Nu är det bara att kötta på, det är en lång säsong och jag har fått en bra start.

Stadio Olimpico. Foto: Alamy

”Grabbar som Totti och Zlatan Ibrahimovic har spelat där”

Hur skönt var det att kliva över tröskeln och få göra sina första tävlingsminuter igen?

– Alltså… Det är det bästa som finns. Att man äntligen kommer tillbaka efter all den här depressionen och allt det hårda arbetet man har gjort. Det är klart att det är skönt att komma tillbaka, och med en vinst som pris också. Det känns skitbra, jag känner mig mer motiverad än förut och mer hungrig än tidigare. Det kanske inte blev så många minuter mot Parma (tre, reds anm) och hade jag fått några fler hade jag hundra procent kunnat visa vad jag kan göra.

Innan Alieu Badara Njie ska resa hem till Sverige för samling med det svenska U21-landslaget väntar en sista ligamatch i Serie A. Den spelas på Stadio Olimpico i Rom på lördag då svenskens lag gästar Lazio. Det är en arena som “Eybi” har goda minnen från.

– Jag spelade där mot Roma förra året. Det är verkligen en legendarisk arena där grabbar som Totti, Zlatan Ibrahimovic och ännu fler stora namn har spelat. Det känns mäktigt att spela på den planen och det är en jävla massa adrenalin där. Det är massor av fans och arenan är skitnajs, den är verkligen underbar. Jag hade också en bra match personligen mot Roma den gången jag spelade där. Förhoppningsvis tar vi tre poäng den här helgen också, avslutar Alieu Badara Njie.

Matchen mellan Lazio och Torino har avspark klockan 15.00 idag, lördag.