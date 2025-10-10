Skandaldomaren talar ut: ”Värsta situationen jag har varit med om”

Domaren Anthony Taylor var på väg hem från Europa League-finalen 2023.

Då trakasserades han av arga Roma-supportrar på flygplatsen.

– Det är definitivt den värsta situationen jag har varit med om när det gäller övergrepp, säger han till BBC.

Foto: Alamy

Anthony Taylor är en av världens bästa domare. Han har dömt över 400 matcher i Premier League och varit uttagen till två EM och ett VM. Men utöver succéerna har Taylor även varit rejält omdiskuterad.

Engelsmannen dömde bland annat Europa League-finalen 2023, då han fick känna på den dåvarande Roma-tränaren José Mourinhos vrede. Taylor konfronterades av den portugisiska tränarikonen på en parkeringsplats och Mourinho skällde ut domaren rejält.

Dagen därpå råkade Taylor, tillsammans med familj, ut för trakasserier av Roma-supportar på flygplatsen på väg hem från Budapest.

– Det är definitivt den värsta situationen jag har varit med om när det gäller övergrepp. Inte bara för att jag reste med familjemedlemmar vid den tiden, utan det understryker också hur folks beteende påverkar andra – och ja, det är alltid storm runt stora, högprofilerade matcher, säger han i en stor intervju med BBC.

Embarassing Roma fans abusing Anthony Taylor who is with family on his way at the airport.

Disgusting. You can see his daughter in tears and drinks being thrown at his wife too.

”Är det värt det?”

– Det får en att reflektera över om det var ett misstag att resa med familjen från början. Men med tanke på att våra familjer som matchfunktionärer inte riktigt reser med oss till matcher, brukar de bara komma till de stora finalmatcherna som den i Budapest. Och för det som borde ha varit en kväll där de helt enkelt åkte hem efter att ha njutit av finalen kvällen innan, är det verkligen nedslående att se, fortsätter Taylor.

Anthony Taylor. Foto: Alamy

I intervjun med BBC berättar skandaldomaren även om att det har funnits tider där han har övervägt att sluta.

– Det har definitivt funnits stunder – och jag är nog inte ensam om detta – det har definitivt funnits stunder där man tänker ’är det värt det?’ Och definitivt stunder där man tänker ’det som sägs är helt orättvist’, säger han.

Anthony Taylor dömer VM-kvalmatchen mellan Sverige och Schweiz under fredagskvällen.