Stora protester mot Celtic-ledningen – med apelsiner

Bollar av olika slag och apelsiner.

Det kastade Celtic-supportrar in på planen i protest mot klubbens ledning.

Foto: Alamy

Att Celtic-supportrarna inte har mycket till övers för klubbens styrelse är ingen hemlighet.

Idag synliggjordes det ännu en gång, när storklubben gästade Dundee.

Detta då flera Celtic-supportrar kastade in allt från apelsiner, tennisbollar och studsbollar på planen kort efter avspark, enligt Scottish Sun. Detta i syfte att markera mot klubbens ledning.

Efter att spelare i båda lagen, däribland svenske Benjamin Nygren, hjälpt till att städa undan de inkastade föremålen kunde matchen återupptas efter tre minuter.

Vidare ska även en banderoll med budskapet: ”Er kompetens är tydlig. Avgå” ha vecklats ut på arenan – enligt samma tidning.

Celtic förlorade matchen mot Dundee med 2-0, vilket var klubbens första förlust i ligan denna säsong.