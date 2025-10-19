Svensksuccé i Tottenham

Tottenham tog en 3–0 i ligacupen denna söndag.

Bakom segern låg svenskorna Amanda Nildén och Matilda Vinberg.

Nildén stod för ett av målen och Vinberg för två assist.

Foto: Alamy

Tottenham har fått en fin säsongsinledningen och den fina formen fortsatte idag.

Spurs besegrade Birmingham City med 3–0 i ligacupen, mycket tack vare två svenskor.

Matilda Vinberg spelade nämligen fram till både 1–0 och 3–0 medan Amanda Nildén satte dit 2–0-målet själv.

Spurs båda andra mål gjordes också av ett namn bekant för den svenska publiken, nämligen den tidigare Rosengård-anfallaren Olivia Holdt. Det var även danskan som spelade fram Nildén till hennes mål.

Efter två spelade matcher i ligacupen står Tottenham på fem poäng, detta efter dagens seger samt seger efter straffar mot Aston Villa i första omgången (vilket ger en extra poäng).