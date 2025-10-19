Svensksuccé i Tottenham
Tottenham tog en 3–0 i ligacupen denna söndag.
Bakom segern låg svenskorna Amanda Nildén och Matilda Vinberg.
Nildén stod för ett av målen och Vinberg för två assist.
Tottenham har fått en fin säsongsinledningen och den fina formen fortsatte idag.
Spurs besegrade Birmingham City med 3–0 i ligacupen, mycket tack vare två svenskor.
Matilda Vinberg spelade nämligen fram till både 1–0 och 3–0 medan Amanda Nildén satte dit 2–0-målet själv.
Spurs båda andra mål gjordes också av ett namn bekant för den svenska publiken, nämligen den tidigare Rosengård-anfallaren Olivia Holdt. Det var även danskan som spelade fram Nildén till hennes mål.
Efter två spelade matcher i ligacupen står Tottenham på fem poäng, detta efter dagens seger samt seger efter straffar mot Aston Villa i första omgången (vilket ger en extra poäng).
