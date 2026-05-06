Tuffa verkligheten för guldhjälten – efter Comos succé

Noel Törnqvist har inte spelat en minut sedan flytten till Como.

Detta då den nuvarande målvakten Jean Butez har gjort succé.

Fransmannen har släppt i färst mål i hela Serie A.

Noel Törnqvist var en bidragande faktor till Mjällbys sensationella SM-guld ifjol. Målvakten lämnade Blekingeklubben för italienska Como efter säsongen men väl i Serie A har det inte blivit som han tänkt sig.

Törnqvist väntar fortfarande på sin debut i det italienska kometlaget. En stor anledningen till att svensken inte spelat är att förstemålvakten Jean Butez har gjort platsen till sin denna säsong. Fransmannen har hållit nollan i nästan hälften av matcherna han spelat i år. Närmare bestämt 17 hållna nollor på 35 framträdanden vilket är bäst av alla målvakter i Serie A.

Efter att Butez hållit nollan i 48,6 procent av matcherna den här säsongen och det har tidigare ryktats om att han förlänger.

Värt att notera är att Törnqvist var den målvakt i allsvenskan 2025, tillsammans med Warner Hahn, som höll flest nollor. 13 stycken på 29 framträdanden.

Ryktades bort

Tidigare har Törnqvist kopplats ihop med en flytt från Como. Den turkiska klubben Trabzonspor ska ha visat intresse. Svensken avfärdade uppgifterna för FotbollDirekt.

”Jag har fullt fokus på Como och att vi tar oss till Champions League”, skrev han till FD.