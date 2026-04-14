Uppgifter: Manchester City nära brasiliansk talang
Palmeiras 16-åriga talang Eduardo Conceição är het på marknaden.
Flera storklubbar fått upp ögonen för anfallaren.
Enligt uppgifter leder Manchester City jakten.
Eduardo Conceição tillhör Palmeiras men väntar fortfarande på sin debut för A-laget. Frågan är om 16-åringen kommer hinna göra någon match för den brasilianska jätten.
Enligt uppgifter från ESPN är Manchester City nära att knyta till sig anfallaren. Även Chelsea, Paris Saint-Germain och Barcelona ska vara intresserade, enligt uppgifterna.
Conceição är i dagsläget underårig och kommer inte kunna skriva på för en europeisk klubb förens han fyller 18, vilket sker i december 2029.
Brassen har spelat 13 matcher för Palmerias U20-lag. Där har det blivit fem mål och tre assist.
