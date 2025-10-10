England körde över Wales.

Men på hemmaläktarna var prestationen sämre, enligt förbundskapten Thomas Tuchel.

– Jag tycker att atmosfären inte matchade prestationen på planen, säger han enligt BBC.

Foto: Alamy

Det var under torsdagskvällen som England tog emot Wales hemma på Wembley i en träningsmatch inför VM-kvalmatchen mot Lettland i nästa vecka. Då stod hemmalaget för en slakt och körde över Wales med 3–0.

Morgan Rogers, Ollie Watkins och Bukayo Saka sköt segern till ”The Three Lions” i träningsmatchen, men på läktarplats var det bortasupportrarna som dominerade matchen. De tillresta Walesfansen hördes absolut mest, och det gillar inte Englands förbundskapten Thomas Tuchel.

– Jag tycker att spelarna presterade mycket för att få mer stöd från läktarna, sa han strax efter matchen enligt BBC.

”Varför är taket fortfarande på stadion?”

På presskonferensen efter segern utvecklade Tuchel sina känslor efter bortasupportrarnas seger på läktarna:

– Jag älskar engelsk fotboll och jag älskar engelska fotbollsfans och det stöd de ger, men jag tycker att atmosfären inte matchade prestationen på planen, sa han enligt BBC och fortsatte:

– Vi hade ett utmärkt stöd i Serbien (i VM-kvalet, reds. anm.), men här ledde vi med 3-0 efter 20 minuter, vi vann boll efter boll, och jag kände varför är taket fortfarande på stadion? Det är bara det, inget stort.

Wales-supportrar. Foto: Alamy

– Vi kommer göra allt igen för att skapa smittsam entusiasm, inget problem. Jag är säker på att vi kommer få alla med – det är upp till oss. Men i kväll var jag lite besviken, sa Tuchel.

England gästar Lettland i VM-kvalet på tisdag, den 14 oktober. Det engelska landslaget toppar kvalgruppen med full pott, fem segrar av fem möjliga.