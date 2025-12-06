Verona tog årets första seger – mot Hiens Atalanta

Under lördagskvällen ställdes Hellas Verona mot Atalanta i Serie A.

Då skulle bottenlaget från Veneto stå för en stor skalp.

Detta då man vann med 3-1.

Foto: Alamy

Inför kvällens match på Stadio Marc’Antonio Bentegodi hade Hellas Verona endast skrapat ihop sex poäng på 13 matcher, där samtliga poäng kom via kryss.

Atalanta hade i sin tur tagit 16 poäng och befann sig sju placeringar över dagens motstånd.

I Verona skulle också ”Hellas” första seger för året komma, då man vann med 3-1.

Matchens första mål kom i den 28:e minuten när Rafik Belghali slog till. Till det andra dröjde det endast åtta minuter innan anfallaren Giovane hittade rätt.

I den andra akten sköt Antoine Bernède in hemmalagets tredje för aftonen vilket innebar att de säkrade årets första trepoängare. Detta trots att Atalanta fick in en reduceringsboll från straffpunkten med tio minuter kvar att spela.

Svenske Isak Hien spelade hela matchen. Hellas Verona har nu tagit nio poäng i Serie A och är nästjumbo. Atalanta är tolva.