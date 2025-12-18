”Revansch efter MFF – men kostymen i AIK stor att fylla”

Han stängdes av i MFF, tog den luriga bakvägen via Apoel till Örgryte.

Nu är superettans bästa spelare Amel Mujanic i en av allsvenskans största klubbar.

AIK-flytten är häftig, men också svår.

Foto: Bildbyrån

Anton Salétros out, Amel Mujanic in. AIK:s nummer 7 tackade till sist för sig efter flera fönster där han borde gått.

Med landslagsplatsen åtminstone tillfälligt borta valde Salétros MLS och Chicago Fire.

Om det bara är Amel Mujanic som ska fylla AIK-ikonens skor återstår att se, men Mujanic har plockat sjuan, det stod klart i samband med presentationen i går.

Superettans bästa spelare och Örgrytes spelmotor gjorde till sist sitt val. Det blev inte utlandet, det blev AIK. En superspännande flytt, men det kommer också vara helt andra krav på mittfältaren nu. AIK har nu tappat sina två bästa innermittfältare två senaste säsongerna. Först var det Lamine Fanne efter 2024 och nu alltså Salétros.

Fannes ersättare hittades i Ungern och Csongvai, och visst föll den värvningen väl ut. Men Salétros är inte bara klass som spelare, han andas så mycket AIK och det ska inte underskattas.

Stängdes av från träning med Malmö FF

Mujanic är MFF-killen som efter en incident i klubbens A-laget stängdes av från träning 2022 av Milos Milojevic. Det hade uppenbarligen skurit sig mellan tränaren och talangen som aldrig fick göra något allsvenskt framträdande i den himmelsblåa dressen.

Foto: Bildbyrån

Han lånades ut till Apoel, men inte heller i den cypriotiska storklubben fick han chansen. Det blev blott en ligamatch på medelhavsön och i stället skrev Mujanic på för Örgryte inför 2023.

Väl i Öis har den centrala fältaren fått upprättelse och i år blev han alltså utsedd till hela superettans bästa spelare, detta innan kvalet mot Norrköping.

Nu är Örgryte i allsvenskan för första gången sedan 2009 efter 3-0 totalt i kvalet, men Mujanic spelar vidare i AIK i stället.

Revansch efter MFF är ett faktum, Mujanic fick sin allsvenska storklubb till sist. Nu gäller det bara att leverera, för Salétros mantel med sjuan på tröjan blir inte lätt att axla.