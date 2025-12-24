SUNDBERG: ”Grinchen Van de Ven stal Isaks jul”

Sverige har fått en osannolik extrabiljett till mars månads VM-playoff.

Då ser man ut att få klara sig utan landets bästa spelare.

Detta till följd av grinchen Micky Van de Vens mycket klumpiga agerande mot Alexander Isak.

Foto: Alamy

För fyra dagar sedan gjorde två av Premier Leagues största klubbar upp om tre viktiga poäng på Tottenham Hotspur Stadium i London. Då inledde bortalaget Liverpool med en viss Alexander Isak på bänken.

Matchen var en märklig sådan som kom att kantas mycket av domaren (och VAR-rummets) beslut att visa ut Xavi Simons i den första halvleken. Därför var det inte konstigt att Merseyside-laget förde det mesta av spelet.

I inledningen av den andra akten skulle också målnollan spräckas. Det hela började med att Alexander Isak vann bollen på offensiv planhalva och spelade den vidare till lagkamraten Hugo Ekitité. Fransmannen skulle i sin tur hitta fram till Florian Wirtz som frispelade svensken efter en fin löpning.

Avslutet med vänsterfoten var väl avvägt och hans andra mål i Premier League ett faktum. Däremot kom det att överskuggas av Micky Van de Ven som tacklade Isak i samband med skottet.

Direkt efter målet blev den guldbollen-vinnande Isak liggandes i gräset och grinade illa. Det gjorde han också av förklarliga skäl, då det senare kom fram att han tvingats till operation till följd av smällen.

Enligt Liverpool-tränaren Arne Slot kommer skadan att hålla Isak borta från spel i “några månader” och “ta lång tid att läka”.

”Tuff smäll för Sverige inför Ukraina borta”

Det innebär inte bara att Liverpool tvingas klara sig utan sitt dyraste spelarförvärv genom alla tider under en tid. Det kommer högst troligt leda till att Sverige får ställa upp utan sin fixstjärna i VM-playoffet mot Ukraina i mars.

Visserligen är det slutet av december nu och “några månader” skulle kunna innebära att Isak är tillbaka för sitt Liverpool i början månadsskiftet februari/mars. Oavsett vad kommer den Solna-födda anfallaren inte vara i någon formtopp när Sverige ska spela en av sina viktigaste matcher på flera år.

Det var långt ifrån någon vansinnestackling som Van de Ven stod för, och kanske hade jag agerat på ett liknande sätt. Oaktat det måste jag som supporter till det svenska landslaget få känna saker, och i det här fallet riktar jag min ilska mot den nederländska grinchen (som stal julen).

“Jag tycker att det var lite oturligt hur hans fot hamnade mellan mina ben”, menade Van de Ven.

Då tycker jag att det var jävligt dumt att riskera att just det kunde hända.

Med glimten i ögat får alla som läser detta alster ha en mycket trevlig julafton, förutom Micky Van de Ven (som jag har mycket svårt att tro kommer att nås av denna åsikt).