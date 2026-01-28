Atalanta besegrades på bortaplan av Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise vann med 1–0 mot Atalanta

Anan Khalaili matchvinnare för Union Saint-Gilloise

Andra raka nederlaget för Atalanta

Atalanta fick se sig slaget i mötet med Union Saint-Gilloise på bortaplan i Champions League, med 0–1 (0–0).

Segermålet för Union Saint-Gilloise stod Anan Khalaili för efter 70 minuter.

Union Saint-Gilloise–Atalanta – mål för mål

Union Saint-Gilloise har två segrar och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atalanta har tre vinster och två förluster och 8–5 i målskillnad.

Champions League är nu färdigspelad. Union Saint-Gilloise slutar på 27:e plats och Atalanta på 15:e plats. Atalanta är klart för kvalspel. Ett fint lyft för Union Saint-Gilloise som låg på 31:a plats så sent som den 27 januari.

Union Saint-Gilloise–Atalanta 1–0 (0–0)

Champions League, Lotto Park

Mål: 1–0 (70) Anan Khalaili.

Varningar, Union Saint-Gilloise: Christian Burgess, Ross Sykes. Atalanta: Gianluca Scamacca, Lazar Samardzic, Honest Ahanor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Union Saint-Gilloise: 2-0-3

Atalanta: 3-0-2