Atalanta besegrades på bortaplan av Union Saint-Gilloise
- Union Saint-Gilloise vann med 1–0 mot Atalanta
- Anan Khalaili matchvinnare för Union Saint-Gilloise
- Andra raka nederlaget för Atalanta
Atalanta fick se sig slaget i mötet med Union Saint-Gilloise på bortaplan i Champions League, med 0–1 (0–0).
Segermålet för Union Saint-Gilloise stod Anan Khalaili för efter 70 minuter.
Union Saint-Gilloise–Atalanta – mål för mål
Union Saint-Gilloise har två segrar och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atalanta har tre vinster och två förluster och 8–5 i målskillnad.
Champions League är nu färdigspelad. Union Saint-Gilloise slutar på 27:e plats och Atalanta på 15:e plats. Atalanta är klart för kvalspel. Ett fint lyft för Union Saint-Gilloise som låg på 31:a plats så sent som den 27 januari.
Union Saint-Gilloise–Atalanta 1–0 (0–0)
Champions League, Lotto Park
Mål: 1–0 (70) Anan Khalaili.
Varningar, Union Saint-Gilloise: Christian Burgess, Ross Sykes. Atalanta: Gianluca Scamacca, Lazar Samardzic, Honest Ahanor.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Union Saint-Gilloise: 2-0-3
Atalanta: 3-0-2
