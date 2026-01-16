Atalanta kryssade på bortaplan mot Pisa

1–1 mellan Pisa och Atalanta

Rafiu Durosinmi kvitterade i 87:e minuten

Pisa nu 19:e, Atalanta på sjunde plats

Lagen delade på poängen när Pisa och gästande Atalanta möttes i Serie A, på fredagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

Pisa–Atalanta – mål för mål

Det dröjde innan första målet kom. Först med sju minuter kvar att spela kom 1–0 till Atalanta genom Nikola Krstovic efter förarbete från Kamaldeen Sulemana. Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Rafiu Durosinmi slog till och gjorde mål för Pisa. 1–1-målet blev matchens sista.

Pisa har tre oavgjorda och två förluster och 4–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atalanta har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 6–2 i målskillnad.

Resultatet innebär att Pisa ligger kvar på 19:e plats och Atalanta på sjunde plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Atalanta som så sent som den 20 december låg på tolfte plats.

Nästa motstånd för Atalanta är Parma. Lagen möts söndag 25 januari 15.00 på New Balance Arena.

Pisa–Atalanta 1–1 (0–0)

Serie A, Stadio Romeo Anconetani

Mål: 0–1 (83) Nikola Krstovic (Kamaldeen Sulemana), 1–1 (87) Rafiu Durosinmi.

Varningar, Pisa: Francesco Coppola. Atalanta: Mario Pasalic, Giorgio Scalvini.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Pisa: 0-3-2

Atalanta: 3-1-1

Nästa match:

Atalanta: Parma, hemma, 25 januari 15.00