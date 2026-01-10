Atalanta tog klar seger mot Torino

Atalanta-seger med 2–0 mot Torino

Atalantas femte seger på de senaste sex matcherna

Charles De Ketelaere matchvinnare för Atalanta

Atalanta startade bra i matchen mot Torino på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Serie A.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Atalantas målvakter höll nollan.

Atalanta har nu en fin svit med tre matcher i rad utan att ha släppt in mål.

Pisa nästa för Atalanta

Atalanta startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Charles De Ketelaere nätade redan i 13:e minuten.

2–0-målet kom på stopptid när Mario Pasalic slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Atalanta stannar därmed på sjunde plats och Torino på elfte plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Atalanta med 3–0.

Fredag 16 januari 20.45 spelar Atalanta borta mot Pisa. Torino möter Roma hemma på Stadio Olimpico Grande Torino söndag 18 januari 18.00.

Atalanta–Torino 2–0 (1–0)

Serie A, New Balance Arena

Mål: 1–0 (13) Charles De Ketelaere, 2–0 (90) Mario Pasalic.

Varningar, Atalanta: Yunus Musah. Torino: Emirhan Ilkhan, Adrien Tameze.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Atalanta: 4-0-1

Torino: 2-0-3

Nästa match:

Atalanta: Pisa, borta, 16 januari 20.45

Torino: Roma, hemma, 18 januari 18.00