Atalantas fina svit fortsätter mot Genoa

Genoa är lite av ett drömmotstånd för Atalanta. På söndagen vann Atalanta på nytt – den här gången borta på Stadio Luigi Ferraris. Matchen i Serie A slutade 1–0 (0–0). Det var Atalantas sjätte raka seger mot Genoa.
Isak Hien blev matchhjälte på stopptid med sitt avgörande 1–0-mål.
Det här var Atalantas fjärde nolla den här säsongen.
Inter nästa för Atalanta
Genoa har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atalanta har tre vinster och två förluster och 7–7 i målskillnad.
Atalantas nya tabellposition är nionde plats medan Genoa är på 16:e plats. Ett fint lyft för Atalanta som låg på 13:e plats så sent som den 29 november.
Säsongens första möte lagen emellan vann Atalanta med 4–0.
I nästa match möter Genoa Roma borta på måndag 29 december 20.45. Atalanta möter Inter söndag 28 december 20.45 hemma.
Genoa–Atalanta 0–1 (0–0)
Serie A, Stadio Luigi Ferraris
Mål: 0–1 (90) Isak Hien (Nicola Zalewski).
Varningar, Genoa: Morten Thorsby. Atalanta: Lazar Samardzic, Nicola Zalewski, Raffaele Palladino.
Utvisningar, Genoa: Nicola Leali.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Genoa: 2-1-2
Atalanta: 3-0-2
Nästa match:
Genoa: Roma, borta, 29 december 20.45
Atalanta: Inter, hemma, 28 december 20.45
