Atalantas fina svit fortsätter mot Genoa

Atalanta vann med 1–0 mot Genoa

Isak Hien avgjorde för Atalanta

Andra raka segern för Atalanta

Genoa är lite av ett drömmotstånd för Atalanta. På söndagen vann Atalanta på nytt – den här gången borta på Stadio Luigi Ferraris. Matchen i Serie A slutade 1–0 (0–0). Det var Atalantas sjätte raka seger mot Genoa.

Isak Hien blev matchhjälte på stopptid med sitt avgörande 1–0-mål.

Det här var Atalantas fjärde nolla den här säsongen.

Inter nästa för Atalanta

Genoa har två vinster, en oavgjord och två förluster och 8–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atalanta har tre vinster och två förluster och 7–7 i målskillnad.

Atalantas nya tabellposition är nionde plats medan Genoa är på 16:e plats. Ett fint lyft för Atalanta som låg på 13:e plats så sent som den 29 november.

Säsongens första möte lagen emellan vann Atalanta med 4–0.

I nästa match möter Genoa Roma borta på måndag 29 december 20.45. Atalanta möter Inter söndag 28 december 20.45 hemma.

Genoa–Atalanta 0–1 (0–0)

Serie A, Stadio Luigi Ferraris

Mål: 0–1 (90) Isak Hien (Nicola Zalewski).

Varningar, Genoa: Morten Thorsby. Atalanta: Lazar Samardzic, Nicola Zalewski, Raffaele Palladino.

Utvisningar, Genoa: Nicola Leali.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Genoa: 2-1-2

Atalanta: 3-0-2

Nästa match:

Genoa: Roma, borta, 29 december 20.45

Atalanta: Inter, hemma, 28 december 20.45